Samardzic | l’Inter condanna l’entourage | ecco cosa filtra! ? Sky

(Di martedì 15 agosto 2023) Il casosi deciderà nelle prossime ore, è da dentro o fuori in casa Inter. Nerazzurri altamente infastiditi dell’agenzia del ragazzo INFASTIDITA ? Le parole di Gianluca Di Marzio da Calciomercato – l’Originale su Lazar: «La posizione delè di grande fastidio, considera inqualificabile l’atteggiamento deldi, che ha cambiato 3 agenti in 10 giorni. Entro domani mattina è da dentro o fuori.sta pensando veramente di far saltare tutto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

... la Roma accoglie Paredes e Sanches , la Lazio pensa a Bonucci per la difesa, De Ketelaere sceglie' Atalanta per il riscatto. Continua la telenovela. Saluta la Turchia Zaniolo , ...Le prossime ore saranno decisive per capire il futuro di Lazar'entourage del centrocampista dell' Udinese , dopo aver raggiunto'accordo con, ha cambiato le carte in tavola aumentando le richieste economiche . Il giocatore, che era già ...Commenta per primo Mentre sul fronteimpazzano le voci e le indiscrezioni,si cautela in entrata per quanto riguarda la difesa. Dopo la giornata di ieri in cui Carlos Augusto è giunto a Milano per visite mediche e si è ...