Samardzic | entourage spera nella firma Due pretendenti – TS

(Di martedì 15 agosto 2023) Resta complicata la situazione tra l’Inter e Lazar. Nonostante, come riporta Tuttosport, l’del giocatorenell’arrivo dellacon i nerazzurri. In ogni caso sbucano altre dueNZA – La tensione resta alta tra le parti, anche se lanza finale è quella di arrivare alla fumata bianca. Sia da parte dell’Inter, sia da parte dell’. Quel che è certo, però, è che la situazione di Lazarresta complicata. Nonostante lenze tra le parti, infatti, nessuno vuole cedere rispetto alle proprie posizioni. Ecco quindi che altri due club sono pronti ad approfittare della situazione e a inserirsi: uno è il West Ham, l’altro la Juventus. Le prossime ore saranno ...

CasoInter le ultime L'Udinese dal canto suo però, non cambia le carte in tavola e vuole ... Iil club friulano sarebbe molto infastidito dal comportamento del ragazzo e del suo. In ...Entro mercoledì il club nerazzurro attende una risposta da dentro o fuori da parte dell'del classe 2002. All'affareè legato anche il futuro di Giovanni Fabbian, destinato in un ...Inter,ancora in stand - by Anche la vicenda riguardo il passaggio di Lazarall'... è intervenuto nella trattativa ad accordi già raggiunti col precedentecercando di ...

Samardzic, il pressing dell’Udinese per mandarlo all’Inter Il Messaggero Veneto

È dunque a papà Mladen e solo a lui che bisogna guardare per trovare il vero ostacolo in questa clamorosa storia di calciomercato ...Il trasferimento di Lazar Samardzic all'Inter è appeso a un filo. La Gazzetta dello Sport segnala un certo pessimismo nella serata di ieri dopo qualche ...