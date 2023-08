Salvataggio commovente | i vigili del fuoco recuperano Rudy | un cane in difficoltà dentro un canale

(Di martedì 15 agosto 2023) Nel tardo mattino di oggi, 15 agosto, il personale deideldel Comando di Latina è stato chiamato a intervenire nel Comune di Pontinia in risposta a segnalazioni pervenute al numero di emergenza 112 riguardo a uninin acqua. Il luogo dell’evento è stato individuato in una traversa della via Migliara 54, in una zona rurale. La squadra deideldi Terracina è giunta sul posto e ha constatato la presenza di unda caccia, chiaramente in, all’interno di un. Le operazioni di recupero sono iniziate immediatamente con l’aiuto di un Soccorritore Acquatico, il quale ha raggiunto l’animale ine lo ha portato in luogo sicuro. Il, ...

