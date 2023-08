Salta il tesseramento | via gratis dal Barcellona

Leggi su rompipallone

(Di martedì 15 agosto 2023) Cosa succede in casa? Potrebbe andare viaproprio in queste settimane, i tifosi blaugrana sono senza parole. Non è cominciato nel migliore dei modi il percorso delin Liga. Alla prima giornata di campionato, infatti, la squadra di Xavi non è andata oltre lo 0-0 contro un modesto Getafe. Una partita, quella giocata dai campioni in carica di Spagna, marchiata dal nervosismo e della mancanza di incisività sotto porta. Un nervosismo che, tra l’altro, ha portato anche all’esclusione dello stesso allenatore dei blaugrana. D’altro canto, però, un plauso i media lo hanno fatto proprio al Getafe che ha saputo tenere botta e strappare un porto importantissimo al. La squadra di Xavi dovrà prontamente rifarsi durante la prossima sfida che si giocherà allo Stadio ‘Olímpic Lluís Companys’, la ...