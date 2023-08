Salerno | speleologa ferita nella grotta del Falco | in atto i soccorsi

(Di martedì 15 agosto 2023) Sono ancora in corso le operazioni di soccorso da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (Cnsas) per il recupero dellainfortunatasi ieri all'interno delladel, nel comune di Corleto Monforte ().

Salerno, speleologa si infortuna a 200 metri di profondità TGCOM

Sono ancora in corso le operazioni di soccorso da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (Cnsas) per il recupero della speleologa infortunatasi ieri all'interno della ...