Salerno | recuperata la speleologa caduta nella grotta del Falco | è in ospedale Era rimasta bloccata a 130 metri di profondità

È stataed è stata trasferita in ospedale, la giovane speleologa 25enne che da ieri era bloccata nella grotta del Falco, nel comune di Corleto Monforte in provincia di. La speleologa si ...... anche con team speleo proveniente dal Comando di Napoli - è statala speleologa rimasta bloccata in una grotta a Corleto Monforte (), sui Monti degli Alburni, a 130 metri di ...Leggi Anche Bergamo, tratta in salvo la speleologa bloccata in una grotta da due giorni La speleologa era stata visitata da un sanitario che ha provveduto a stabilizzarla per poi decidere con gli ...

Salerno, recuperata la speleologa ferita nella grotta del Falco Sky Tg24

Sul posto, per le complesse e delicate operazioni di recupero, anche squadre del Soccorso Alpino. La ragazza, che era in grotta con un gruppo di amici, è scivolata mentre percorrevano un tratto ...I vigili del fuoco hanno recuperato la speleologa rimasta bloccata nella grotta del Falco a Corleto Monforte in provincia di Salerno a 130 metri di ...