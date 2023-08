Sale il bilancio delle vittime alle Hawaii | sono 99

(Di martedì 15 agosto 2023)a 99 ildegli incendi. Il conteggio non è ancora definitivo e non si escludono altri morti. . 15 agosto 2023

a 99 ildelle vittime degli incendi alle Hawaii. Il conteggio non è ancora definitivo e non si escludono altri morti. .E così alla vigilia di Ferragosto ilprovvisorio fatto dagli operatori del turismo è fatto ... Considerato un pranzo da 8 persone realizzato in casa la spesa, a parità di consumi,di circa ...Si conclude così l'edizione 2023 del Gran Paradiso Film Festival che ha vistogremite in ... Luisa Vuillermoz , direttrice artistica del Festival, ha tracciato unconclusivo della ...

Sale a 96 il bilancio di vittime degli incendi a Maui Agenzia ANSA

Sale a 99 il bilancio delle vittime degli incendi alle Hawaii. Il conteggio non è ancora definitivo e non si escludono altri morti.Sale a quattro il bilancio dei morti dovuti agli incendi del 24 e 25 luglio a Palermo. L’operaio forestale Matteo Brandi non ce l’ha fatta. Era precipitato in un dirupo nel tentativo di spegnere le fi ...