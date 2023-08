Salario minimo | quello che la sinistra non dice

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 15 agosto 2023) Ilrappresenta ormai l’unica ragione di vita delle opposizioni. In assenza di idee sensate e di proposte concrete valide a contrastare lo strapotere politico dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, dem, pentastellati e compagnia cantante continuano ad insistere sul solito tema valido per tutte le stagioni. E stavolta lo fanno lanciando una petizione da sottoscrivere sulla neonata piattaforma onlinesubito.it. “Metti la tua firma a supporto di una retribuzione giusta e per il!”, si legge nel titolo della raccolta firme rivolta a tutti i cittadini, a cui viene chiesto di sostenere la rapida approvazione della proposta di legge unitaria firmata da Alleanza Verdi e, Azione, Movimento cinque stelle, Partito democratico e ...