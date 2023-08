Salario minimo | Landini punta dito contro Meloni | “Governo esca dai resort”

Leggi su notizie

(Di martedì 15 agosto 2023) In merito alla questione del(e molto altro ancora) il segretario della Cgil, Maurizio, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “La Stampa” Non si è fatto assolutamente attendere l’ennesimo attacco da parte di Maurizionei confronti deltargato Giorgia. In questa occasione lo ha fatto rilasciando una intervista al quotidiano “La Stampa” dove ha affrontato vari argomenti. In primis quello relativo al. Non è mancata l’ennesima stoccata al: “Se il, anziché chiudersi nei, ascoltasse le persone che non possono andare in vacanza capirebbe perché la piazza del 7 ottobre a Roma sarà strapiena“. Guarda caso la ...