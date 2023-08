“Sabotare il Ponte non è reato” Salvini | «Ecco chi sono i No»

(Di martedì 15 agosto 2023) «”Vaff...o ilsullo Stretto”. “ilnon è”.le, le democratiche e costruttive “opinioni” dei professionisti del No, che mostrano, una volta di più, perché all’Italia servono più Sì. Meno veti, più sviluppo. Meno blocchi, più crescita. Meno odio, più futuro». Non aveva ancora rilasciato dichiarazioni, il ministro Matteo, dopo la manifestazione...

... è qui che va in scena l'ennesima protesta contro ildegli Italiani, ilsullo Stretto. ... Anche i partigiani voglionol'opera già prima della sua realizzazione. Peccato che ne ...Dopo i rumors l'invito: il governo dopo aver tentato dila proposta sul salario minimo e rinviato la discussione della proposta di legge a ...di lavoratori "e non soltanto dei manager del......per la penetrazione economica tedesca verso est e per la sua posizione geografica di '' tra ... gli Usa hanno moltiplicato gli sforzi perla realizzazione del gasdotto russo - tedesco Nord ...

l ministro dei Trasporti commenta “a freddo” le immagini del corteo di sabato. Duro anche il giudizio del commissario calabrese della Lega Saccomanno: «Quella manifestazione è stata un fallimento» ..."'Vaff......o il Ponte sullo Stretto', 'Sabotare il Ponte non è reato'. Le democratiche e costruttive 'opinioni' dei professionisti del NO mostrano, una volta di più, perché all’Italia servono più SÌ.