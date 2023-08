Sabato a Milano l' ultimo saluto al sociologo e scrittore Francesco Alberoni

(Di martedì 15 agosto 2023) I funerali delsi terranno19 agosto alle 11 nella chiesa di Sant'Ambrogio a. A officiarli sarà il monsignor Carlo Faccendini, abate della basilica. embed post id="1743997" I funerali saranno aperti al pubblico come da richiesta diche ha lasciato disposizione delle sue volontà ai figli Margherita, Francesca, Paolo e Giulio.

I funerali del sociologo e scrittore Francesco Alberoni si terranno sabato 19 agosto alle 11 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano . A officiarli sarà il ...