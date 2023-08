Russia | maxi aumento del costo del denaro al 12% per arginare la caduta del rublo e contrastare l’inflazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) La Banca centrale russa ha alzato il suo tasso di riferimento dall’8,5% al 12%. La mossa è stata decisa durante la riunione straordinaria convocata in mattinata di fronte al progressivo indebolimento delche negli ultimi tre mesi ha perso circa il 30% nei confronti di dollaro ed euro. Ieri, dopo mesi, ilha rotto la soglia psicologica di 100 a 1 nei confronti della moneta statunitense. Stamane ilè in recupero del 3% circa. Il governo di Mosca ha rimproverato alla banca centrale di aver ammorbidito troppo la sua politica monetaria favorendo una svalutazione. La governatrice Elvira Nabiullina ha invece più volte affermato che la perdita di valore deriva dal peggioramento dei saldi commerciali, a cui hanno contribuito le sanzioni. Nabiullina ha però anche affermato di non ravvisare condizioni di pericolo per la ...