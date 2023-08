Russia | esplode un’area di servizio nel Daghestan | almeno 35 morti e più di 100 feriti

(Di martedì 15 agosto 2023) Una forte esplosione in una stazione dinel, in, ha ucciso 35 persone e ne ha ferite più di 100, secondo quanto riferiscono i funzionari locali. Tre delle persone uccise erano bambini, ha detto il governatore del, Sergei Melikov. L’esplosione è avvenuta nella notte alla periferia di Makhachkala, capoluogo della regione. Un incendio è scoppiato in un’officina di riparazioni automobilistiche e si è diffuso a una vicina stazione di, provocando un’esplosione, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, citando il ministero. Il successivo incendio ha bruciatodi 600 metri quadrati, afferma il rapporto. Alcuni deisaranno trasportati in aereo a Mosca per essere curati, secondo il rapporto. Le autorità ...

