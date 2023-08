(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) – Sono35 inell'esplosione in unadia Makhachkala in. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass'. In precedenza, le autorità russe avevano riferito di 33, tra cui tre bambini, e 80 feriti. Secondo il ministero della Salute russo, 63 vittime sono sottoposte a cure ospedaliere. Un aereo Il-76 del ministero delle situazioni di emergenza è arrivato alladiper l'evacuazione sanitaria delle vittime dell'esplosione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il bilancio delle vittime dopo l'esplosione in una stazione di servizio a Makhachkala in Daghestan è salito a 30 persone. Lo riferisce all'agenzia di stampa russa 'Tass' il ministero delle emergenze ...Leggi ancheuna stazione servizio in Daghestan: più di 30 morti Latorna sulla Luna, e stavolta va alla ricerca di acqua Già il mese scorso, la Banca diaveva deliberato ...Tra le vittime anche bambini. Circa 80 persone sono rimaste ferite Sono almeno 35 i morti nell'esplosione in una stazione di servizio a Makhachkala in Daghestan. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa ...

Russia, esplode stazione servizio in Daghestan: almeno 35 morti

Giorno di lutto in Russia: l'esplosione di una stazione di rifornimento nel Daghestan ha fatto 35 morti e oltre cento feriti.L'inferno si è scatenato nella notte a Makhachkala, città capoluogo del Daghestan, nella repubblica russa del Caucaso a maggioranza musulmana. L'esplosione, ad una pompa di benzina ha fatto almeno 35 ...