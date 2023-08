Russia | esplode stazione servizio in Daghestan | almeno 30 morti

(Di martedì 15 agosto 2023) 105 persone sono rimaste ferite Il bilancio delle vittime dopo l’esplosione in unadia Makhachkala inè salito a 30 persone. Lo riferisce all’agenzia di stampa russa ‘Tass’ il ministero delle emergenze russe. “Durante i soccorsi sono stati trovati i corpi di altre tre vittime. Al momento, a seguito di un incendio in unadia Makhachkala, 105 persone sono rimaste ferite, 30 delle quali sono morte”, afferma il ministero. Un aereo Il-76 del ministero delle situazioni di emergenza è arrivato alladiper l’evacuazione sanitaria delle vittime dell’esplosione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Almeno 30 morti e 100 feriti, numeri destinati a salire. È questo il bilancio dell'esplosione avvenuta nella tarda serata di ieri in una stazione di servizio alla periferia di Makhachkala , città ...È di almeno 27 morti il bilancio, ancora provvisorio, di un'esplosione avvenuta in una stazione di rifornimento a Makhachkala , città russa situata sul mar Caspio e capitale della Repubblica autonoma ...Le ultime settimane insono state caratterizzate da un nuovo aumento dell'inflazione (+4,3 ... 14 ago 16:27 Minanel Mar Nero vicino a un resort in Romania Le autorità di Constanza, in ...

Russia, esplode una stazione servizio in Daghestan: più di 30 morti Il Riformista

Intanto, il capo di Stato della federazione russa ha espresso la sua preoccupazione per quanto accaduto. "Il presidente Vladimir Putin esprime le sue più sincere condoglianze alle famiglie e agli ...Il bilancio delle vittime dopo l'esplosione in una stazione di servizio a Makhachkala in Daghestan è salito a 30 persone. Lo riferisce all'agenzia di stampa russa 'Tass' il ministero delle emergenze r ...