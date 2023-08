Russia | banca centrale alza il tasso base al 12%

(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) – Ladiin una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione ha deciso di aumentare ildi riferimento di 15 puntial 12% dall'8,5% annuo. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass' spiegando che la decisione è stata presa per riportare l'inflazione al 4% nel 2024. E non sono esclusi ulteriori aumenti in caso di nuovi rischi inflazionistici. "Il Consiglio di amministrazione delladiha deciso di aumentare ildi riferimento di 15 puntidal 2023 agosto 350 al 12% annuo. Questa decisione è stata presa al fine di limitare i rischi per la stabilità dei prezzi", ha affermato la, osservando che la decisione è volta a garantire tali ...

Ladiin una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione ha deciso di aumentare il tasso di riferimento di 15 punti base al 12% dall'8,5% annuo. E' quanto riferisce l'agenzia di ...Lacentrale russa (Bcr) ha alzato il tasso di riferimento dall'8,5% al 12% per contrastare la ... Larisente in particolare del forte calo dei ricavi legato alla vendita dei suoi idrocarburi,...Metalor non ha oro dall'Amazzonia e non lavora più con la. Se non possiamo tracciare l'oro, ... Secondo laMondiale, questo settore economico informale impiega 40 milioni di persone a ...

Russia, crolla il rublo. Banca centrale aumenta i tassi d'interesse al 12% Sky Tg24

La guerra in Ucraina giunge al giorno 538. La Gran Bretagna ha fatto sapere che suoi aerei da combattimento hanno intercettato due bombardieri russi nello spazio aereo internazionale a nord della Scoz ...La Banca di Russia in una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione ha deciso di aumentare il tasso di riferimento di 15 punti base al 12% dall'8,5% annuo. E' quanto riferisce l'agenzia ...