Roma | Dybala saluta Matic | ' una delle persone migliori'

Paulosaluta Nemanja Matic, che ha lasciato ladopo un solo anno per andare in Francia al Rennes. Il campione del mondo argentino ha pubblicato una storia su Instagram corredata da una foto che ...Alvaro Morata ha segnato e Pauloha esultato insieme con lui. Chissà quanto Mourinho e i tifosi dellaavrebbero voluto assistere a questa scena. Magari non una, ma una ventina di volte (o più) nell'arco della stagione, in ...L'amicizia di lungo corso tra Pauloe Alvaro Morata non è di certo una novità. In questi giorni il duo si è riunito, con il ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 15 agosto 2023

Paulo Dybala saluta Nemanja Matic, che ha lasciato la Roma dopo un solo anno per andare in Francia al Rennes. Il campione del mondo argentino ha pubblicato una storia su Instagram corredata da una fot ...Dopo il gol con l'Atletico, Alvaro ha condiviso una storia su Instagram dedicata alla Joya e a Oriana: "Avete portato fortuna" ...