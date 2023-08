Roberto Mancini e le dimissioni | “Gravina poteva trattenermi”

(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) – "Seavesse voluto, mi avrebbe trattenuto. Non l'ha fatto"., ex ct della Nazionale, parla a ruota libera dopo lee l'addio alla panchina dell'Italia. Il 58enne tecnico, che pare destinato ad un ricchissimo contratto in Arabia Saudita, accende i riflettori sul rapporto con il presidente della Figc, Gabriele: "Non ha voluto che restassi", sintetizza. "Non ho fatto niente per essere massacrato così. Mi sono solo dimesso e ho detto che è stata una mia scelta", dicein un'intervista a La Repubblica: "Quello che sto dicendo è indipendente da quello che potrà succedere in futuro e da dove andrò. Ora non voglio pensare a niente".spiega che "mi sono solo dimesso e mi sono assunto ...

