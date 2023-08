Roberto Mancini | da Jesi alla Nazionale E ora Arabia?

Leggi su danielebartocciblog

(Di martedì 15 agosto 2023) DaItaliana e ora…Saudita per“Mancio”? Tra una settimana, salvo imprevisti, sarà alle Olimpiadi del Cuore di Forte dei Marmi, udite udite proprio insieme a Luciano Spalletti, in pole position per sostituirlo in azzurro. Le loro presenze sono state confermate in questi giorni (salvo “scossoni” last-minute) da Paolo Brosio in occasione della conferenza stampa del Mattone del Cuore 2023. Per Roby Mancio una carriera incredibile che non ha bisogno di presentazioni. Numerose perle di saggezza e consigli ai giovani calciatori, retroscena e segreti di un campione chiamato, raccontati nella sua. Nella sua terra, davanti al suo popolo che lo ho sempre amato fino in fondo. Una ...