Rita Bernardini è ancora fuori dalla corsa per la carica di Garante dei detenuti

(Di martedì 15 agosto 2023) Una giovane donna muore di sete in diciotto giorni nella sua cella, in un silenzio mortale: non il suo, il silenzio dei suoi custodi, l’intera scala dei suoi custodi d’ufficio, che sale dal più umile agente fino al cielo dei governi. Altre, altri, più sbrigativamente s’impiccano. E’ troppo comodo dire: non ho più parole. Ne ho, infatti. Ho anche un vantaggio, una specie di esenzione. Ogni volta che mi viene da dire: “Che caldo, si muore!”, mi mordo la lingua e mi ricordo delle celle. Certo mi sembra di aver dato fondo a tutte le parole, e a tutte le maledizioni – è una vanteria, in realtà – sicché seguo poco anche le parole d’altre e d’altri, che non temono di ripetersi. Perdo il filo della cronaca, afferro qualche notizia ogni tanto, detriti che galleggiano più in vista sull’alluvione. C’è da rimpiazzare l’ufficio deldei, tre ...