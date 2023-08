(Di martedì 15 agosto 2023) Tomasè pronto per iniziare unae secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è inper andare alTomasè pronto per iniziare unae secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è inper andare al. Lo svincolato centrocampista venezuelano partirà oggi per ildove firmerà un contratto di un anno e mezzo più opzione per un altro anno nel caso raggiunga il 50% delle presenze

Tomasè pronto per iniziare una nuova avventura e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è in partenza per andare alTomasè pronto per iniziare una nuova avventura e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è in partenza per andare al. Lo svincolato centrocampista venezuelano partirà ...Ilha alzato la proposta di ingaggio ed i benefit per il giocatore che ha 32 anos ed ora spetta una risposta nei prossimi giorni. L'argentino è un obiettivo del Peixe da alcuni mesi. Insieme a ......e Cruzeiro. Il ritiro dal calcio giocato avvenne nel 2004, ma per anni ha ricoperto il ruolo di allenatore tra giovanili e prime squadre in Brasile. Nella vita dic'è pure una ...

Rincon-Santos, partenza per il Brasile: nuova avventura al Santos Calcio News 24

Tomas Rincon è pronto per iniziare una nuova avventura e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è in partenza per andare al Santos Tomas Rincon è pronto per iniziare una nuova avventura e ...Peixe pode ter mais um jogador estrangeiro para compor o elenco na reta final da temporada A situação do Santos no Campeonato Brasileiro em 2023 não ...