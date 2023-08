Ricomincia il campionato e l’invasione nerazzurra | presenti 2mila atalantini a Reggio Emilia

(Di martedì 15 agosto 2023) Grande invasioneda parte dei tifosi dell’Atalanta contro il Sassuolo: attesi al Mapei più disostenitori Non è Atalanta senza i suoi tifosi: una frase rindondante, ma che distingue tale popolo dal generico o dalla moda di sostenere le solite big. Battute a parte, i nerazzurri vogliono partire nella maniera migliore possibile ediventa normale amministrazione. Analizzando i posti disponibili tramite il sito di Vivaticket, i risultati sono straordinari: sarannopiù disostenitorinel settore ospiti del Mapei Stadium per trascinare Toloi e compagni alla vittoria. Si prospetta un clima abbastanza caldo (e soprattutto nerazzurro).

