Riaperto l' aeroporto di Catania | torna operativo

L'aeroporto di Catania Fontanarossa, chiuso da ieri mattina alle 5, per l'eruzione dell'Etna, è tornato operativo.

L'di Catania Fontanarossa, chiuso da ieri mattina alle 5, per l'eruzione dell'Etna, è tornato operativo."L'è aperto e di nuovo operativo". Così la Sac, la società di gestione dello scalo catanese di Fontanarossa, annuncia sui social la ripresa da stamane alle 6 dell'operatività dell'chiuso ieri a causa delle cenere vulcanica prodotta dall'Etna. La società di gestione dello scalo consiglia ai passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. ...C'è chi se lo fa inper partenza o arrivo (stamattina lo scalo di Catania) o in viaggio in strada: bollino giallo secondo lo schema Anas. Di seguito un comunicato diffuso da ...

L'aeroporto di Catania ha riaperto ed è tornato operativo dopo la chiusura di lunedì dovuta a un'eruzione dell'Etna. L'attività eruttiva del vulcano è cominciata domenica sera sul cratere di sud-est