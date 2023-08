Retegui | «Interesse Inter? Non lo so Gli attaccanti a cui mi ispiro»

(Di martedì 15 agosto 2023) Mateoha segnato una doppietta alla prima partita in Italia con il Genoa. Gianluca Di Marzio su Sky Sport gli chiede dell’, la sua risposta. CHANCE – C’è stata una possibilità però non concretizzata. Mateonon si è esposto sui nerazzurri: «L’dell’? Non lo so, le voci sono arrivate quando giocavo il campionato e se n’è occupato mio padre. Glia cui mi? Dico Kane e Haaland, ma anche Lautaro Martinez»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - ...

In attaccofa coppia con Gudmundsson. La Cremonese guidata dall'ex Ballardini che punta ... Zanimacchia e Pickel, in attacco Bertolacci, Vasquez e Okereke di cui si parla di undel ...... forse il più importante, portando in Italia l'attaccante della Nazionale Mateo. Ma non è ... Sempre in casa Cremonese, si guarda conil profilo di Emanuele Valeri che si potrebbe ...Se l'dei grigiorossi per Massimo Coda , chiuso in rossoblù dal recente arrivo di Mateo, è di lunga data la novità è la possibile contropartita tecnica che i lombardi potrebbero ...

Sia Corriere dello Sport sia Secolo XIX danno la trattativa tra Genoa e Milan per Colombo in continuo avanzamento ...Mateo Retegui può cambiare già squadra dopo essere arrivato solo da qualche settimana al Genoa: ecco chi lo vuole ...