Repubblica Dominicana | paura a San Cristobal | esploso un panificio

(Di martedì 15 agosto 2023) Un grosso incendio ha colpito la città di San, nella. Sarebbe stato causato da un'esplosione in un. Il bilancio provvisorio è di tre vittime, tra cui un bambino di quattro mesi, e almeno 30 feriti. Le fiamme si sarebbero propagate anche verso i negozi vicini. Non è ancora chiaro che cosa abbia provocato la deflagrazione ma il sindaco di SanJosé Montas ha detto che probabilmente è dovuta al crollo di uno degli esercizi commerciali.

I vigili del fuoco stanno tentando di circoscrivere un incendio divampato in un mercato della Repubblica Dominicana nella serata di lunedì 14 agosto, mentre decine di persone sono state obbligate ad abbandonare la zona per il rischio di crolli degli edifici circostanti.

