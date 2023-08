Real Madrid | il Liverpool vuole Tchouameni | no secco dei Blancos

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 agosto 2023)sulle tracce di: arriva un noda parte delalla cessione del giocatore francese Il, dopo essersi visto soffiare Caicedo, ha intenzione di provarci seriamente per un altro giovane dal futuro assicurato: Auréliendel. Come scrive Marca, però, nonostante i Reds siano pronti a svenarsi, il francese non è uno dei giocatori in vendita e resterà al Bernabeu anche l’anno prossimo.