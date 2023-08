Real Madrid | con Miliato ko occhi su Thiaw per la difesa

(Di martedì 15 agosto 2023) Il, oltre al portiere, è alla ricerca di un difensore per sopperire all’infortunio di Militao epotrebbe essere l’idea di Ancelotti Il, oltre al portiere, è alla ricerca di un difensore per sopperire all’infortunio di Militao epotrebbe essere l’idea di Ancelotti. Secondo quanto scrive El Debate, media spagnolo, il difensore del Milan è stato offerto dal suo agente ai blancos.

Il Real Madrid deve trovare un difensore per sostituire l'infortunato Militao e Ancelotti avrebbe messo gli occhi in casa Milan. Vuole vedere come si evolve la situazione in casa Milan, dove un pensiero a lui lo stanno facendo successivamente all'infortunio al crociato di Eder Militao.

L'Atletico Madrid non sbaglia al debutto nella Liga 2023/2024 e batte 3-1 il Granada, raggiungendo il Real e staccando subito il Barcellona. Al Wanda Metropolitano...