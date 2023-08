Raw 14 08 2023 Uncontrolled brawl

(Di martedì 15 agosto 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Canada Life Center di Winnipeg, Canada. Lo show inizia con i The Judgment Day che raggiungono il ring. Damian Priest si lamenta del fatto che Finn Balor non sia presente con loro, con Rhea che prova a calmarlo e sistemare le cose in un altro momento. JD McDonagh gli interrompe dicendo di avere delle notizie da Finn, che devono ugualmente concentrarsi su Cody Rhodes e Sami Zayn ma Rhea non ci sta e dice che non sono lì per prendere ordini da tutti. Gli lascia però un messaggio, che devono parlare con Finn. A quel punto arriva anche Sami Zayn che attacca JD, poi però viene messo al tappeto dallo stesso. JD McDonagh vs. Sami Zayn (3,5 / 5) L’opener della puntata, l’ex NXT JD McDonagh ha sfidato Sami Zayn. Un incontro di livello importante tra di loro, una sorpresa (ma non troppo) per lo show. Finn ...

Verità: Una ricerca sul web mostra che l'affermazione che circola sui social media è stata originariamente pubblicata il 5 agostoda un sito web chiamato RealNews, che si descrive come

RAW Report 14-08-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

Gunther e Chad Gable si contenderanno l'Intercontinental Championship nella puntata della settimana prossima di Monday Night RAW.Rhea Ripley e Indi Hartwell si sono affrontate in un match non-titolato nell'ultima puntata di RAW: ecco cosa è successo.