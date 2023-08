Rassegna Stampa Italia – 15 Agosto 2023

... sindaco di San Salvatore Monferrato , comune capofila della, dichiara: "Oggi lo chiamiamo ... come dimostra l'attenzione dellanazionale e gli artisti e intellettuali che vi hanno ...La, che ricorda l'operazione Husky, si terrà all'Antiquarium dal 25 agosto 2023 all'8 gennaio 2024. L'Operazione Husky a Regalbuto, Catenanuova e Centuripe, che avvenne tra il luglio e l'agosto ...Nel prime time di ieri, martedì 22 agosto, 2 milioni 395 mila spettatori pari al 15,4% di share sono rimasti incollati su Rai 2 per seguire lairidata in diretta da Budapest, in onda dalle ...

Calcio, rassegna stampa dei principali quotidiani italiani ed europei ItaSportPress

Riceviamo e pubblichiamo le prime pagine dei tre quotidiani in edicola oggi in provincia di Trento, “l’Adige”, il “Corriere del Trentino” ed “Il T”. In collaborazione con gli editori, Sie (Società ...06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta 07:30 Nota settimanale di Valter ...