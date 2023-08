Raspadori in prestito | il Napoli ha già deciso

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 15 agosto 2023) L’attaccante delGiacomoè stato richiesto in: è già arrivata la risposta del club azzurro in merito Giacomoè stato l’acquisto più costoso delnella scorsa stagione, quando gli azzurri lo hanno prelevato dal Sassuolo. Nella sua prima annata partenopea, nonostante non fosse un titolare fisso, è riuscito a ritagliarsi un ottimo spazio e a segnare alcuni gol importsanti, come le reti in Champions League o l’iconico gol contro la Juventus all’Allianz Stadium che ha sancito sostanzialmente la vittoria dello Scudetto da parte del. Quest’anno con l’arrivo di Rudi Garcia il ruolo di Giacomopotrebbe cambiare, visto che l’allenatore francese sta provando ad utilizzare l’ex Sassuolo in diverse posizioni: nel corso dei ...