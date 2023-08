Ramsdale | “Io aggredito da un tifoso Spurs nel momento più brutto Se sapesse…”

(Di martedì 15 agosto 2023) Il portiere dell'Arsenal in una lettera ha raccontato undavvero difficile della sua vita quando la sua compagna ha perso il bimbo che aspettava

... infatti, un supporter degli Spurs è salito sui cartelloni pubblicitari, evitando gli altri steward, e ha colpito con un calcio alla schiena, per poi essere tirato giù dagli addetti alla ...... infatti, un supporter degli Spurs è salito sui cartelloni pubblicitari, evitando gli altri steward, e ha colpito con un calcio alla schiena, per poi essere tirato giù dagli addetti alla ...

Magro come un chiodo, insultato e aggredito: ma ora Ramsdale si è preso la rivincita La Gazzetta dello Sport

Il portiere dell'Arsenal in una lettera ha raccontato un momento davvero difficile della sua vita quando la sua compagna ha perso il bimbo che aspettava ...Eppure, ne ha dovute superare tante per arrivare fin qui. È stato insultato, deriso, addirittura aggredito in campo. Ma ha sempre risposto soltanto con le parate. Ramsdale è cresciuto tra i campi di ...