Raid a Lutsk | morti 3 dipendenti di un' azienda svedese | Crollo del rublo | la Banca centrale russa alza i tassi al 12%

... 15 agosto, in un'altra giornata della guerra segnata daidi Mosca: i missili hanno colpito in particolare un'impresa industriale auccidendo tre persone e ferendone altre tre. I missili ...Le sirene deiaerei hanno suonato per due ore a Leopoli e Volyn . A, la capitale della regione di Volyn, i funzionari locali affermano che la maggior parte dei danni è stata causata dalla ...è stata colpita una impresa industriale. Secondo le prime informazioni ci sono vittime

Colpite dai missili russi Leopoli e Lutsk, almeno 3 morti e diversi feriti. Crolla il rublo - Il ministero della Difesa russo sostiene che sono stati colpiti solo "siti industriali per scopi militari" - Il ministero della Difesa russo sostiene che sono stati colpiti solo "siti indust RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 538. La Gran Bretagna ha fatto sapere che suoi aerei da combattimento hanno intercettato due bombardieri russi nello spazio aereo internazionale a nord della Scoz ...Tre persone sono state uccise dagli attacchi missilistici russi nella notte sulla regione di Volyn, nel nord-ovest dell'Ucraina, hanno riferito funzionari locali citati dalla Bbc. Si contano inoltre d ...