Raddoppiano gli sbarchi | aumentano furti e rapine | la sicurezza nell' era Meloni - Piantedosi

Le intimidazioni contro i giornalisti sono invece calate del 28,12% mentre quelle controamministratori locali sono passate da 300 a 258. Aumentano le operazioni antidroga Le operazioni antidroga ...in un annosbarchi dei migranti in Italia. Secondo i dati contenuti nel dossier Viminale 2023,arrivi sono passati da 41.435 nei primi sette mesi del 2022 a 89.158 nello stesso ...Per la prima volta nella loro storia, il MillionDAY e il MillionDAY Extra: ora, le estrazioni avvengono due volte al giorno, una alle 13.00 e l'altra come di ... constessi 5 numeri ...

Migranti, nel 2023 raddoppiano gli sbarchi in Italia. Boom di arrivi via terra dalla nuova rotta balcanica Corriere Roma

Secondo il dossier del ministero dell'Interno i migranti giunti sulle nostre coste quest'anno sono stati quasi 90mila. Crescono le segnalazioni di crimini d'odio, aumentano i disordini alle partite di ...(Adnkronos) – Raddoppiano in un anno gli sbarchi dei migranti in Italia. Secondo i dati contenuti nel dossier Viminale 2023, gli arrivi sono passati da 41.435 nei primi sette mesi del 2022 a 89.158 ne ...