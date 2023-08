Quella di Kappler fu una fuga di Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) Roma, 15 agosto 1977: c’è caldo nella capitale, mentre il nazista Herbertè già in viaggio per raggiungere la Germania, è libero. Fu unadi, non c’è dubbio. Tutta l’operazione era stata affidata all’Anello, il servizio di informazioni segretissimo che si occupava degli affari sporchi della Repubblica: se c’era qualche incombenza troppo compromettente per essere assegnata ai servizi ufficiali, intervenivano gli uomini dell’Anello. E ladiera assai compromettente per lo. L’ex colonnello delle SS stava scontando la sua condanna all’ergastolo per aver mandato al massacro civili innocenti, trucidati alle Fosse ardeatine dalla spietatezza dei nazifascisti: dopo una lunga detenzione nel carcere di Gaeta, nel 1977, malato di cancro, ottenne di essere ...