Quali giocatori dell’Inter bisogna comprare al Fantacalcio 2023-2024? Consigli per l’asta | prezzi di listino e chi evitare

(Di martedì 15 agosto 2023) Cari amici Fantallenatori, il via della nuova stagione è ormai ben visibile all’orizzonte e l’attesa sta volgendo al termine. Nel weekend del 19-21 agosto prenderà il via la Serie Ae una delle sicure protagoniste non potrà che essere l’Inter. I vice-campioni d’Europa partono con la chiara intenzione di puntare allo scudetto e saranno una sicura candidata a fornire bonus a pioggia nei 38 turni stagionali. Andiamo, quindi, ad analizzare la rosa dei nerazzurri in chiave. Ovviamente non si può non iniziare dal capitano. Lautaro Martinez con la sua quotazione di 37 è un attaccante imprescindibile per il reparto offensivo e rappresenta la classica certezza in direzione 20 gol. Più complicata la valutazione sul suo compagno di reparto, Thuram. Il neo-arrivato, con 23 di quotazione, forse non vale ancora la candela ...