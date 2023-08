Quale tormentone del 2023 rappresenta la tua estate? – QUIZ

Capricorno A livello sentimentale è un periodo neldovrete affrontare scelte e decisioni ... 14 agosto ARTICOLO SUCCESSIVO Italodisco dei The Kolors si gioca il titolo didell'estate ...Per un singolo suono Stash e Starchild e Zef si concedono uno sfizio: è il suono altutti ... perché ci ostiniamo a non credergli Certo, Italodisco ha i germi semiotici del, la ...Scelte iconiche Pazza musica , Mon Amour , Lambada, Taxi sulla luna …sarà ilpiù ballato e cantato dell'estate 2023 E la cantante del cuore L a sfida quest'anno si gioca non solo a colpi di note, ma anche di beauty loo k. - - > Non c'è, infatti, ...

Perché i tormentoni ci rimangono in mente Ricordare alcune ... Geopop

Dieci canzoni del 2023 che stanno lasciando un segno indelebile in questa calda estate italiana. Ecco i 10 tormentoni estivi.Italodisco dei The Kolors non è una canzone estiva come le altre, infatti per circa un decennio abbondante le canzoni estive italiane non hanno avuto il ...