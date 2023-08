... ripeto che tutte sono state in realtà generate dall'avventurismo geopolitico dell'Occidente e dalle azioni egoistiche e neocoloniali", ha dettoin un discorso video trasmesso durante la 11a ...... la Repubblica Centrafricana e il Mali - ha affermato- , sono stati esposti ad attacchi ... L'mossa contro di loro è che lavorassero per i servizi di sicurezza russi. I tre erano in ...Leggi anche Guerra Ucraina - Russia,: "Nato vuole espandere il conflitto" Ucraina, nuovi ... Mykhailo Podolyak, il consigliere del presidente Volodymyr Zelenskiy,Mosca di condurre "...

Putin accusa l’Occidente di alimentare le guerre, compresa l’Ucraina Globalist.it

Sono stati arrestati lo scorso febbraio perché sospettati di spionaggio ma la notizia è stata resa nota solo nelle ...Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Occidente di perseguire una politica avventuristica e neocoloniale, generando così molteplici focolai di tensione in tutto il mondo, compresa l'Ucraina ...