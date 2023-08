Putin a Kim Jong Un | ' rafforziamo la nostra collaborazione'

(Di martedì 15 agosto 2023) Il presidente russo Vladimirha sollecitato una più stretta cooperazione con Pyongyang in un messaggio di congratulazioni al leader nordcoreano KimUn nel 'Giorno della Liberazione', ...

Il presidente russo Vladimir Putin ha sollecitato una più stretta cooperazione con Pyongyang in un messaggio di congratulazioni al leader nordcoreano Kim Jong Un nel 'Giorno della Liberazione', riferisce il Cremlino.

MOSCA, 15 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin ha sollecitato una più stretta cooperazione con Pyongyang in un messaggio di congratulazioni al leader nordcoreano Kim Jong Un nel 'Giorno della Liberazione'. Mondo Nord Corea, jet russo a Pyongyang: Putin e Kim sono alleati Un aereo proveniente da Mosca si sarebbe fermato per 36 ore nella capitale nordcoreana dopo l'incontro tra il ministro della Difesa.