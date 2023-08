Pulisce le porte dipinte del tempio con il diluente | “Erano sporche” Turista arrestato

(Di martedì 15 agosto 2023) La polizia di Taiwan halunedì 14 agosto un cittadino spagnolo sospettato di aver usatoper vernici su un dipinto delledello storicoShilin Cixian di Taipei dedicato alla dea del mare Mazu, fondato nel 1796. Come riporta Focus Taiwan le forze dell’ordine hanno ricevuto un rapporto intorno alle 2 di lunedì su un possibile atto di vandalismo al. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo che strofinava lein legno delcon sostanze chimiche compreso ilperché, secondo lui,. L’uomo, un 53enne la cui identità non è stata rivelata, ha detto alla polizia che dopo aver bevuto a casa era uscito e aveva notato le cattive condizioni delle. A quel ...

«Le porte del tempio erano sporche»: turista pulisce i dipinti storici con il detersivo, arrestato a Taiwan leggo.it

L’episodio si è verificato per l’esattezza nel tempio di Shilin Cixian, fondato nel 1796 e dedicato alla dea Mazu. All’arrivo sul posto la polizia ha trovato un uomo che strofinava le porte di legno ...