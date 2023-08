Psg | tentata rapina a casa di Draxler | 7 arresti

Leggi su sportface

(Di martedì 15 agosto 2023) Un nuovo caso scuote il sempre elettrico ambiente Psg. Dopo la vicenda che ha riguardato Gianluigi Donnarumma a luglio, tocca stavolta a Julianfinire nel mirino dei ladri, anche se per sua fortuna, così come riferisce Le Parisien, laai suoi danni è stata sventata in tempo dalla polizia, che si era appostata da ore dopo una segnalazione di un auto sospetta nei pressi dell’abitazione del trequartista tedesco. Prima che potessero fare irruzione, i malviventi sono stati fermati e arrestati, sette in tutto, e il giocatore è riuscito così a sventare la. SportFace.