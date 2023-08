Programmi TV di stasera | martedì 15 agosto 2023 In prima visione su Rai2 ‘Calibro 9? con Marco Bocci

(Di martedì 15 agosto 2023) Calibro 9 Rai1, ore 21.25: Il gattopardo Film del 1963 di Luchino Visconti con Burt Lancaster e Claudia Cardinale. Trama: La famiglia nobiliare dei Corbera accoglie con preoccupazione la notizia dello sbarco delle truppe garibaldine in Sicilia per rovesciare il Regno Borbonico e avviare il processo di unificazione dell’Italia., ore 21.00: Calibro 9Tv Film del 2020 di Tony D’Angelo cone Kseniya Rappoport. Trama: Milano, oggi. Fernando, il figlio di Ugo Piazza, è un brillante penalista cresciuto da sua madre Nelly con l’intento di farne un uomo diverso da suo padre. Ma se in città scompaiono 100 milioni di euro con una truffa telematica, e se il principale indiziato è proprio un cliente dell’avvocato Fernando Piazza, quel cognome non può non avere un peso e portare ad un naturale ...

...sono da vederein TV Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda,... allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di ...Da più di vent'anni i fratelli Manca portano i loro spettacoli e personaggi in tutta Italia (ma anche in Francia, Germania e Spagna), passando per piazze, club, teatri etelevisivi. ...#Juventus - #Szczesny, #McKennie, #Kean e #KaioJorge non partono per Cesena per gestione carichi di lavoro especifici per acciacchi da smaltire. Non saranno quindi disponibiliper #...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 13 agosto la Repubblica

Sarà un Ferragosto all'insegna della musica nel Comune di Brolo, con in programma questa sera alle ore 21:30 il concerto ...Operazione-nostalgia con la presenza degli Articolo 31, nel segno delle vibes anni ’90 di J-Ax e dj Jad. E poi Tananai, il fascino di Elodie, il djset di Paul Kalkbrenner. Salmo in programma alle 3 ...