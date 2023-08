Primi dolori di Threads | crollo dell’85% del tempo trascorso dagli utenti sul social network

(Di martedì 15 agosto 2023) Sembrava una luna di miele con il pubblico. Invece, a conti fatti, si è dimostrata tutta la difficoltà di un progetto che – fino a questo momento – non può non fare i conti con delle difficoltà oggettive. Stiamo parlando dei numeri di, ilsimile a Twitter che in Europa non è ancora arrivato (perché Meta, prima di fare nuovi investimenti, vuole capire come DMA e DSA condizioneranno il mercato dei Paesi membri dell’Unione), che è collegato agli account Instagram e che si annuncia come una sorta di alternativa progressista rispetto alcon la X di Elon Musk. Ovviamente, a giugno – quando la piattaforma era stata lanciata negli Stati Uniti – c’è stata grande curiosità e, inoltre, il passaggio automaticoaccount Instagram aveva fatto sì che si superassero i normali ...

Numeri di Threads, calo degli utenti rispetto all'onboarding

