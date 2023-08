Prete australiano condannato a 40 anni per abusi sessuali su minori | 72 vittime “La Chiesa lo ha coperto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) Ledi Gerald Ridsdale non sono 71, ma 72. Ed è per questo che l’ex, in carcere dal 1994 per 193 condanne persu bambini tra il 1961 e il 1988, vedrà la sua pena allungarsi da 39 a 40. Dodici mesi in più, per una nuova molestia sessuale, comminati dalla Ballarat Magistrates Court. È stato lo stesso Ridsdale, lo scorso giugno, a dichiararsi colpevole di aver aggredito un ragazzino di 13mentre lavorava in una scuola cattolica di Horsham, nel 1987. L’exè apparso in tribunale in collegamento video da un letto dell’ospedale della prigione in cui è detenuto. Ha tenuto gli occhi chiusi per tutta l’udienza. Durante i suoi 29da sacerdote, Ridsdale è stato spostato tra 16 incarichi ...