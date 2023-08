Preparo la crema in 5 minuti aggiungo i biscotti è buonissimo e con sole 100 kcal

Leggi su donnaup

(Di martedì 15 agosto 2023) Hai voglia di gustare un dolce cremoso da preparare nella tua cucina in pochi? Prepara la ricetta del dolce cremoso aie stupirai tutta la tua famiglia e i tuoi ospiti. Come è facilmente intuibile dal nome, questo dolce è super cremoso e gustoso e piacerà a grandi e a piccini. Inoltre è leggerissimo infatti potrà gustarlo anche chi è a dieta oppure chi desidera soltanto mantenersi leggero e mangiare con gusto senza necessariamente commettere un peccato di gola. Una volta letto tutto ciò che occorre per portare a termine la ricetta troverai anche un video tutorial che potrai vedere in modo da non sbagliare nemmeno il più piccolo procedimento. e scopri cosa bisogna fare. Dolce cremoso con: ingredienti e preparazione. La preparazione del dolce ti porterà via meno di 5. Il resto del tempo ...