Prelemi | boom sui social | la dedica di Pierpaolo emoziona tutti

Leggi su 361magazine

(Di martedì 15 agosto 2023) Quanto affetto suiperPretelli e Giulia Salemi: la coppia. Ifiniscono in tendenza suiPretelli e Giulia Salemi finiscono ancora una volta tra i temi caldi dei. La coppia formata dai due ex gieffini sono stati capaci ancora una volta di raccogliere un’ondata di affetto estremamente importante. Una Salemi mozzafiato ieri sera ha infatti presenziato a una serata di, una delle tante che il modello lucano ha in agenda per l’estate. La celebre showgirl ha fatto irruzione sul palco durante la serata di Palmi. I due piccioncini ne hanno approfittato per godersi una notte insieme, con una cena di gala prima della serata da deejay di. E la ...