Precipita a Carona e muore | è un giovane medico di Lumezzane

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 agosto 2023). Undi: è un 26enne bresciano, Emilio Gentile, la vittima della montagna che ha perso la vita lunedì durante un’escursione insieme a unacompaesana sul Pizzo del Becco, nel comune di. Il govaneè caduto da oltre 80 metri. Stando alle prime ricostruzioni, il 26enne e l’amica avevano deciso di avventurarsi in un’escursione nella zona dei laghi Gemelli. La loro intenzione era quella di fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi per poi fare ritorno a, da dove erano partiti. Ma durante la gita i due avrebbero sbagliato sentiero dirigendosi a nord rispetto al percorso normale. Arrivati in un punto abbastanza impervio, a 1850 metri di quota, il 26enne èto. Un volo di ottanta metri che non ...