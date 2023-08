Non ci sarà molto da aspettare per la prossima: l'8 settembre, festa della città e natività di MariaLa festa di Santa Maria, come da secoli si chiama il ferragosto, culmina a, in duomo, con l'del Sacro Cingolo mariano. Il 15 agosto, infatti, è la terza ricorrenza annuale in cui viene mostrata la reliquia simbolo della Chiesa e della città di, ...La festa "di Santa Maria", come da secoli si chiama il ferragosto, culmina a, in duomo, con l'del Sacro Cingolo mariano. Il 15 agosto, infatti, è la terza ricorrenza annuale in cui viene mostrata la reliquia simbolo della Chiesa e della città di, ...

Prato, l'ostensione in cattedrale per Santa Maria LA NAZIONE

Non ci sarà molto da aspettare per la prossima ostensione: l’8 settembre, festa della città e natività di Maria ...Oggi a Prato si celebra Ferragosto con l'ostensione della Cintola di Maria, reliquia simbolo della Chiesa e della città. Il vescovo Giovanni Nerbini officierà il rito e al termine verrà celebrata la m ...