(Di martedì 15 agosto 2023) L'artista Firoozeh Bazrafkan ha preso una copia del Corano, si è piazzata davanti all'ambasciata di Copenaghen e lo ha grattugiato fino a ridurlo in brandelli...

“Possiamo grattugiare il Corano”. Il gesto dell’artista iraniana Il Foglio

A Copenaghen Firoozeh Bazrafkan ha ridotto in brandelli il testo sacro dell'islam. Riaprendo il dibattito sui limiti tra libertà d'espressione e rispetto dei simboli religiosi ...