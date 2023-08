Portatemi subito in carcere | la richiesta che sconvolge l' Italia

(Di martedì 15 agosto 2023) Il? Meglio che stare a casa con la moglie. È questo quello che ha detto, lasciando senza parole i carabinieri di turno, un detenuto della provincia di Avellino. “Due mesi di inferno con mia moglie,inche è meglio”, la frase che il 36 enne di Montoro ha detto ai carabinieri della stazione locale chiedendo di essere riportato in cella. Ai domiciliari, l'uomo è sotto inchiesta per spaccio di sostanze stupefacenti. Il detenuto ha temuto che la fuga e l'evasione da casa sua non fosse sufficiente per un ritorno nell'istituto penitenziario. Così una volta arrivato alla stazione dei carabinieri ha detto una frase così forte da lasciare gli stessi militari basiti. A quanto pare l'uomo avrebbe riferito ai carabinieri che se non fosse scattatoil trasferimento inci ...

