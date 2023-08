Pomezia | una campagna sul riciclo del vetro ideata dai ragazzi del Picasso

(Di martedì 15 agosto 2023)– Si compone di quattro differenti creatività ladi educazione ambientale creata daidel Liceo Artisticosostenuta da Formula Ambiente con la collaborazione di Innovaction per il Comune di. La cosa è nata quasi per gioco: idell’Istituto Copernico hanno fatto visita all’impianto di Ecosystem, idell’Orazio all’impianto di Acea mentre quelli dela entrambi e tutti hanno preso parte a workshop e formazione sul correttodei differenti materiali. Da queste visite e esperienze ne sono nati dei video creati dai, un documentario (https://www.youtube.com/watch?v=2x-iuCuwXqI), un tutorial sul corretto conferimento dei rifiuti ...

... la foce del canale altezza via Filadelfia (canale Crocetta) a; la foce del Rio Torto e la ...anno con Goletta Verde non vuole sostituirsi a quello delle autorità competenti ma denunciare...Massi!!...lasciai la Elmer Elettronica dida dimissionario lo scorso anno per raggiungere ...lavoravo e ci pensai un po' ma nell'estate di due anni fa passeggiando per Piazza Navona conobbi...Nell'ultima stagione si è diviso trae Tolentino. Un nuovo rinforzo quindi che diventa la ... ufficializzato solo ieri, nonostante fosse in ritiro dasettimana fornendo anche l'assist ...

Pomezia, una campagna sul riciclo del vetro ideata dai ragazzi del ... Il Faro online

Blog Calciomercato.com: Correva il 1970. Partii da Roma alle 6 del mattino dei primi di Agosto con la mia nuova 500 L ancora in rodaggio accompagnato dal mio caro amico d'infanzia ...Calcio - Anzio, pari a reti inviolate con il Pomezia. Mister Guida a fine gara: "Stiamo lavorando bene" - Sport ...